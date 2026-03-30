ONU amplía protección a 40 especies, incluido el guepardo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la incorporación de 40 nuevas especies a su lista de protección internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la incorporación de 40 nuevas especies a su lista de protección internacional, entre ellas el guepardo y el tiburón martillo, durante la clausura de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), celebrada en Brasil.

La decisión fue aprobada por los países miembros de la CMS en la ciudad de Campo Grande, donde se reunieron más de 2,000 representantes de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Nuevas especies bajo protección internacional

Entre los animales que ahora contarán con medidas de conservación se encuentran también la hiena rayada, la nutria gigante y 24 tipos de aves petreles, especies clave en distintos ecosistemas.

Estas se integrarán en los apéndices I y II de la CMS, que en conjunto abarcan cerca de 1,200 especies. El primero contempla a aquellas en peligro crítico de extinción, prohibiendo estrictamente su captura, mientras que el segundo incluye especies con estado de conservación desfavorable que requieren cooperación internacional para su supervivencia.

Durante la conferencia, la ONU alertó sobre el deterioro en las condiciones de vida de estas especies. Según datos presentados, el 24 % de los animales incluidos en la lista de la Convención se encuentra bajo amenaza, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto a hace dos años.

Además, el 49 % de las especies muestra poblaciones en declive, una cifra que también refleja un incremento frente al 44 % registrado anteriormente.

Llamado a la cooperación global

El presidente de la COP15, João Paulo Capobianco, destacó el “trabajo extraordinario” de los negociadores durante la última sesión plenaria, subrayando la importancia de los acuerdos alcanzados.

La conferencia contó con la participación de 133 países signatarios de la CMS, además de una treintena de naciones adicionales que colaboran en acuerdos y memorandos relacionados con la conservación de especies migratorias.

El encuentro se llevó a cabo en una región estratégica, cercana al Pantanal, considerado el humedal más grande del planeta y compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay.

La COP15 fue inaugurada por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, quienes hicieron un llamado conjunto a fortalecer la cooperación internacional y a respaldar la ciencia como herramienta clave para la protección del medioambiente.

Este encuentro se suma a otra importante cita ambiental organizada recientemente por Brasil, tras haber sido sede en noviembre pasado de la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad de Belém.