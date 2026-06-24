ONU alista evacuación de marinos varados en Ormuz

La ONU prepara la evacuación de más de 11 mil marinos atrapados en el estrecho de Ormuz tras tensiones en Medio Oriente.

La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo dependiente de la ONU, anunció el inicio de un plan para evacuar a más de 11 mil marinos que permanecen varados en el estrecho de Ormuz.

La operación se desarrolla en medio de las tensiones derivadas del conflicto reciente en Medio Oriente, que afectó el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Coordinación entre países

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, indicó que la evacuación se llevará a cabo en coordinación con Irán, Omán, Estados Unidos, países de la región y el sector marítimo.

Las autoridades aseguraron que se han verificado las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la navegación durante el operativo.

El estrecho de Ormuz fue escenario de tensiones luego de un conflicto que involucró a Irán, Estados Unidos e Israel, lo que provocó el bloqueo temporal de esta vía clave para el comercio global de hidrocarburos.

Por esta ruta transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, lo que la convierte en un punto estratégico para la economía internacional.

Negociaciones en curso

Recientemente, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, con negociaciones en marcha en Suiza.

Sin embargo, persisten diferencias entre ambas naciones, especialmente en torno al programa nuclear iraní y la supervisión internacional de sus instalaciones.

Mientras Estados Unidos asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares, el gobierno iraní ha negado dicha versión, lo que evidencia las dificultades para alcanzar un acuerdo definitivo.

Además, autoridades iraníes han advertido que la operación y administración futura del estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma tras el conflicto.

El cierre temporal del estrecho generó afectaciones en los mercados energéticos y elevó la preocupación internacional por la estabilidad del suministro de petróleo.

La evacuación de los marinos busca mitigar los riesgos humanitarios mientras continúan las negociaciones diplomáticas en la región.