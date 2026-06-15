ONG exige transparencia de EUA sobre operativo en Venezuela

La ONG Provea exigió información detallada sobre el operativo en Bolívar que derivó en la muerte de Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero'

La organización no gubernamental Provea exigió este domingo "transparencia absoluta" sobre el operativo militar coordinado entre Washington y Caracas que culminó con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el 'Niño Guerrero' y señalado como máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua.

A través de un comunicado, la ONG sostuvo que la población venezolana tiene derecho a conocer los términos, alcances legales y responsables de la acción desarrollada en una zona minera del estado Bolívar, en el sureste del país.

Cuestionan posibles violaciones a derechos humanos

Según Provea, con base en la información disponible hasta el momento, el operativo podría representar una presunta violación de la soberanía territorial venezolana y una grave afectación a los derechos humanos debido a lo que calificó como una posible ejecución extrajudicial.

La organización también demandó que las autoridades informen de manera verificable sobre el número de personas fallecidas, heridas y detenidas durante la operación, así como la identificación de las víctimas involucradas.

Además, recordó que previamente había advertido sobre el despliegue de un amplio operativo en Bolívar y señaló que acciones similares en el pasado derivaron en múltiples denuncias por abusos.

Exigen garantías y rendición de cuentas

Provea afirmó que el combate a grupos criminales no debe derivar en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos contra personas ajenas a los conflictos con organizaciones armadas.

La ONG sostuvo que la presencia y fortalecimiento de estructuras criminales en el sur de Venezuela es consecuencia de años de abandono institucional en regiones ricas en recursos minerales, situación que, aseguró, ha dejado a miles de habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, pidió información completa sobre los acuerdos internacionales que permitieron el desarrollo de la operación y garantías de que no se repetirán presuntas violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, solicitó explicaciones públicas al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, respecto a los hechos ocurridos.

Operativo coordinado entre Washington y Caracas

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un operativo que describió como un ataque rápido y contundente contra el líder del Tren de Aragua en territorio venezolano. Posteriormente, las autoridades de Caracas confirmaron la acción.

Trump indicó que el operativo se realizó en coordinación con autoridades venezolanas. Más tarde, el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez informó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado, así como mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia entre ambos países.

La acción se produjo luego del restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas en marzo pasado y ocurre dos meses después de la aprobación de una nueva Ley de Minas que abrió la puerta a la participación de inversionistas extranjeros en estas regiones del país.