ONG denuncia 181 presos muertos en Venezuela durante 2025

Un informe del OVP señala 181 muertes bajo custodia estatal en 2025, la mayoría por falta de atención médica en cárceles y calabozos

Un total de 181 personas privadas de libertad murieron en cárceles y calabozos de Venezuela durante 2025, de acuerdo con un informe presentado este martes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización advirtió que la mayoría de los fallecimientos estuvo relacionada con la falta de atención médica y denunció un incremento superior al 50% respecto al año anterior.

El reporte detalla que 158 muertes ocurrieron en centros penitenciarios y 23 en calabozos policiales, a partir de un registro que abarca el 85% de los centros de detención del país.

De los casos documentados, 151 estarían vinculados directamente a la ausencia de atención médica adecuada.

Falta de atención médica y condiciones críticas

El informe señala que las principales causas de muerte incluyen afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallas multiorgánicas y shock hipovolémico.

El OVP denunció que el derecho a la salud dentro de los centros de reclusión no está garantizado en ninguna etapa del proceso penitenciario.

Según la organización, la situación se ha agravado durante 2025, con una desatención médica sistemática desde el ingreso de los reclusos hasta su permanencia en prisión.

Además, se reportan dificultades para el acceso a medicamentos, consultas médicas, exámenes clínicos y traslados hospitalarios.

En muchos casos, los familiares denuncian que incluso el agua y la alimentación adecuada son insuficientes, obligando a los internos a almacenar agua en condiciones precarias dentro de las celdas.

El informe también alerta sobre intentos de suicidio y reitera denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de detención. El OVP sostiene que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático.

El director de la organización, Humberto Prado, afirmó durante la presentación en línea del informe que el problema carcelario responde a una falta de voluntad política y a la falta de conocimiento técnico sobre la gestión penitenciaria.

Muertes de presos políticos y cifras históricas

El observatorio recordó que entre 2015 y 2025 al menos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, incluyendo el caso de Víctor Quero, cuyo fallecimiento fue reconocido por el Gobierno diez meses después de ocurrido.

Asimismo, el OVP presentó cifras históricas que indican que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) murieron 5.657 reclusos bajo custodia estatal, mientras que en la administración de Nicolás Maduro (2013-2025) se registraron 2.454 fallecimientos.

La organización concluyó que las condiciones del sistema penitenciario venezolano continúan representando un riesgo crítico para la vida de las personas privadas de libertad, en especial por la falta de atención médica y condiciones básicas de supervivencia.