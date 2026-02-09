ONG critica falta de lista oficial de excarcelados en Venezuela

La ONG denunció que Venezuela no publica la lista de excarcelados, lo cual agrava la angustia de familias tras un mes del proceso de liberación de presos

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, criticó este domingo que el Gobierno de Venezuela continúa sin publicar la lista oficial de excarcelados, cuando se cumple un mes desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones de presos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos.

La organización señaló que el Ejecutivo se ha negado sistemáticamente a hacer públicas las listas de las personas liberadas, lo que ha generado opacidad y daño profundo en las familias de los detenidos. Según Espacio Público, esta falta de información revictimiza a quienes esperan la liberación de sus seres queridos y aleja la posibilidad de una reparación de justicia.

Además, la ONG aseguró que el proceso de excarcelaciones se realiza “por cuentagotas”, aumentando la angustia y desesperación de los familiares, quienes han instalado campamentos frente a cárceles esperando noticias sobre sus parientes.

Peticiones de la ONG

Espacio Público pidió con urgencia que se elimine la opacidad, calificando esta situación como una forma de tortura psicológica para las familias que aún esperan la liberación de sus allegados.

Asimismo, exigió el cierre de las causas judiciales, la libertad plena de todas las personas detenidas y el desmantelamiento del sistema represivo.

También solicitó que se facilite el ingreso de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a los centros de detención, con el fin de verificar quiénes permanecen recluidos y en qué condiciones se encuentran.

Diferencias en cifras de excarcelados

Organizaciones opositoras han informado que al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, mientras que la ONG Foro Penal contabiliza cifras similares cercanas a ese número.

Por su parte, el Gobierno asegura que desde diciembre de 2025 han sido liberadas al menos 895 personas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar caso por caso.

Tras un reciente anuncio, Jorge Rodríguez prometió la liberación de todos los detenidos cubiertos por una ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez, estimando que esto podría ocurrir entre martes y viernes próximos una vez se apruebe la legislación.

Organizaciones como Foro Penal estiman que aún existen cientos de presos políticos en Venezuela, cifra rechazada por el Gobierno, que afirma que quienes permanecen arrestados lo están por delitos comunes, afirmación que ONG y opositores desestiman.