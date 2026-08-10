Once peruanos mueren tras combatir con el Ejército ruso

Familiares sostienen que numerosos peruanos viajaron atraídos por propuestas de empleo en seguridad, transporte, minería y otras actividades civiles

El Gobierno de Perú confirmó la muerte de 11 ciudadanos que se habían incorporado a las fuerzas rusas para participar en la guerra contra Ucrania, además de reportar 114 desaparecidos y tres connacionales capturados por el ejército ucraniano.

El balance oficial contempla a 459 peruanos enlistados y representa el primer reconocimiento gubernamental de fallecimientos entre quienes viajaron a Rusia para integrarse a sus tropas. Las autoridades no detallaron la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que perdieron la vida.

La información fue difundida al anunciar la repatriación de cuatro jóvenes que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad después de escapar del reclutamiento forzado del que, según el Gobierno peruano, fueron víctimas.

Perú ha evacuado a 31 ciudadanos desde Rusia

La Cancillería peruana informó que hasta ahora ha gestionado la evacuación de 31 connacionales. De ellos, 28 regresaron a Perú y tres decidieron permanecer en Europa.

Entre los casos más recientes se encuentran dos jóvenes auxiliados por la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia, así como otros dos ciudadanos atendidos a finales de julio. Los cuatro lograron regresar y actualmente permanecen con sus familias.

El proceso de retorno contó con la intervención de las autoridades consulares y el apoyo de las dependencias peruanas de Salud y de atención a poblaciones vulnerables.

Denuncian engaños mediante falsas ofertas laborales

Familiares y sobrevivientes sostienen que numerosos peruanos viajaron atraídos por propuestas de empleo en seguridad, transporte, minería y otras actividades civiles.

Una vez en territorio ruso, algunos habrían sido despojados de sus documentos y obligados a firmar contratos militares redactados en un idioma que no comprendían.

Las denuncias dieron origen a una investigación por una posible red de trata de personas. Los familiares aseguran que los responsables de captar y trasladar a sus parientes continúan en libertad, pese a las querellas presentadas desde abril.

También señalaron que el número real de fallecidos podría ser superior al balance reconocido oficialmente. Una representante de las familias aseguró haber recibido información sobre aproximadamente 150 posibles muertes, aunque este dato todavía no ha sido corroborado por las autoridades.

Cancillería pide denunciar a los reclutadores

El Gobierno peruano pidió a la población desconfiar de ofertas laborales que prometan salarios elevados o viajes a Rusia, ya que podrían ser utilizadas para captar personas y enviarlas a la zona de combate.

Asimismo, recordó que los ciudadanos peruanos necesitan autorización del Poder Ejecutivo para prestar servicio en las fuerzas armadas de otro país y exhortó a denunciar a los reclutadores ante la Fiscalía y la Policía Nacional.

Ante la falta de información sobre los desaparecidos, Perú solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y mantiene gestiones diplomáticas para conocer el paradero, estado de salud y situación legal de quienes permanecen en Rusia o se encuentran bajo custodia de Ucrania.