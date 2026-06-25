OMS prevé fin del brote de hantavirus el 2 de julio

La OMS prevé declarar el fin del brote de hantavirus del crucero MV Hondius el 2 de julio si no hay nuevos casos entre 54 contactos en cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud anunció que declarará el fin del brote de hantavirus asociado al crucero neerlandés MV Hondius el próximo 2 de julio, siempre que no se confirmen nuevos contagios entre las personas que aún permanecen bajo vigilancia.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que actualmente no se han registrado nuevos casos desde hace varias semanas y que el número de contagios se mantiene en 13 casos confirmados y tres fallecimientos.

Seguimiento internacional de contactos

Las autoridades sanitarias han identificado y dado seguimiento a alrededor de 650 contactos en 33 países, de los cuales 54 continúan en cuarentena como medida preventiva para evitar posibles nuevos brotes.

La OMS agradeció la cooperación internacional en la respuesta al brote, destacando el papel de varios países en la gestión del seguimiento epidemiológico y la contención de la enfermedad.

Investigación sobre el origen del brote

El organismo internacional informó que continuará investigando el origen del brote y su propagación entre los pasajeros del crucero, así como el comportamiento del virus en general.

Asimismo, se compartirá una muestra del hantavirus con laboratorios de la OMS en Suiza con el objetivo de mejorar el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y posibles vacunas para futuros brotes.

En su intervención, Tedros también reconoció el liderazgo y la solidaridad mostrados por distintos países, entre ellos España, así como por su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.