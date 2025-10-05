OMS da guía para reducir muertes anuales por hemorragia posparto

Unas 45,000 mujeres mueren cada año en el mundo por hemorragias posparto, la principal complicación que se presenta tras dar a luz según la OMS

Unas 45,000 mujeres mueren cada año en el mundo por hemorragias posparto, la principal complicación que se presenta tras dar a luz, una cifra que la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a otras agencias quiere reducir con el lanzamiento de nuevas recomendaciones para los sanitarios que las atienden.

Las nuevas pautas, publicadas también por la revista especializada "The Lancet", aconsejan, por ejemplo, que los profesionales de la salud actúen cuando la pérdida de sangre supere los 300 mililitros, en lugar de los 500 considerados actualmente como nivel de alarma.

También insiste en desaconsejar durante el parto prácticas inseguras como las episiotomías, cortes quirúrgicos en el perineo que en algunos países aún se practican hasta de forma rutinaria y a menudo sin el permiso expreso de las mujeres, lo que es considerado violencia obstétrica.

La nueva lista de recomendaciones, emitidas por la OMS junto a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM), también insiste en medir la pérdida de sangre con paños calibrados, un dispositivo sencillo que cuantifica con precisión la hemorragia.

Otras prácticas aconsejadas para reducir los casos graves son masajes uterinos, administración de fármacos oxitócicos para estimular las contracciones o exámenes del tracto vaginal y genital, todo ello cuando se ha confirmado y diagnosticado la hemorragia posparto.

Antes del parto, se pide tener en cuenta factores de riesgo como la anemia en embarazadas, muy prevalente en países de ingresos medios y bajos, y en esos casos se aconsejan suplementaciones diarias con hierro y ácido fólico, tanto por vía oral como intravenosa si se necesita una corrección rápida.

Más de 300,000 mujeres de 23 países han participado en el estudio "The Lancet" sobre sangrado posparto grave, que se publica en coincidencia con la celebración del Congreso Mundial de la FIGO en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Las tres agencias señalan que incluso los casos no mortales de hemorragia postparto pueden causar un impacto de por vida en la salud física y mental, desde importantes daños en los órganos hasta histerectomías (extirpaciones del útero), ansiedad o traumas.