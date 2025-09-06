OMS alerta sobre cólera en Sudán; superan las 2,500 muertes

OMS busca vacunar a más de 2 millones de personas pertenecientes a una de las ciudades más afectadas por el brote de cólera en Sudán

El brote de cólera se extendió por los 18 estados de Sudán, al acumular 105 mil casos y más de 2,600 muertes, según informó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

La OMS logró participar en campañas de vacunación contra la enfermedad en el país, al inmunizar a más de 3.5 millones de personas. Por este alcance, la Organización intentará llegara otros 2 millones en la región de Darfur.

La crisis sanitaria y alimentaria es más grave en Darfur del Norte, pues su ciudad principal lleva asediada más de 500 días.

Tedros recordó que Sudán, de forma comparable a la situación en Gaza, sufre una crisis alimentaria con más de 770,000 niños con desnutrición aguada grave, según los registros de este 2025.