La OMS advierte que más de mil millones de menores padecen violencia cada año y pide a los gobiernos reforzar las acciones de prevención

Más de mil millones de niñas y niños en el mundo experimentan alguna forma de violencia cada año, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los gobiernos a reforzar sus compromisos y acelerar las medidas para prevenir estos actos y atender a las víctimas.

El organismo internacional emitió el llamado previo a la II Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Manila, Filipinas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció a los gobiernos que han asumido compromisos para combatir esta problemática, pero insistió en la necesidad de convertirlos en acciones concretas.

"Felicitamos a los gobiernos que están asumiendo compromisos para poner fin a la violencia contra los niños y les pedimos que los cumplan invirtiendo en soluciones que la prevengan o que ayuden a los que ya la han sufrido", expresó este martes.

Millones de menores sufren violencia en sus hogares

Entre las cifras que destacó la OMS se encuentra la de aproximadamente 400 millones de menores de cinco años que reciben habitualmente castigos físicos o violencia psicológica por parte de sus padres o cuidadores.

La organización advirtió que las consecuencias de estas agresiones pueden prolongarse durante toda la vida y provocar daños físicos y mentales, además de incrementar la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas, discapacidad y comportamientos de riesgo durante la edad adulta.

La violencia infantil aumenta riesgos de depresión y enfermedades

La evidencia científica citada por el organismo muestra una relación entre las experiencias violentas durante la infancia y diversos problemas de salud en etapas posteriores.

De acuerdo con esos estudios, quienes sufrieron violencia cuando eran menores presentan un riesgo 66 por ciento mayor de padecer depresión en la edad adulta. También tienen el doble de probabilidades de enfrentar un embarazo adolescente y un riesgo 34 por ciento superior de contraer VIH.

Ante este panorama, la OMS subrayó la importancia de invertir tanto en estrategias para evitar la violencia como en mecanismos de apoyo para quienes ya la han experimentado.

La segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia es organizada de manera conjunta por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de Filipinas.

El encuentro se realizará dos años después de la primera edición, celebrada en Bogotá, Colombia, y contará con la participación de representantes de 130 gobiernos y más de mil 300 asistentes.

Entre los participantes también estarán personas que han sido víctimas de violencia durante su infancia y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes formarán parte de las discusiones para impulsar acciones frente a esta problemática.