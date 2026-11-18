Un misil impactó el buque cisterna Tara Gas en el estrecho de Ormuz; hay un marinero desaparecido, dos heridos y un fallecido.

Las autoridades de Omán evacuaron a 24 tripulantes del buque cisterna Tara Gas, de bandera panameña, luego de que la embarcación fuera alcanzada por un misil mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. El incidente provocó un incendio, dejó al menos una persona muerta y dos heridas.

El Centro de Seguridad Marítima omaní informó este martes que el rescate se realizó en coordinación con la Marina de Omán y la Policía de la Guardia Costera, después de que se reportara un incendio a bordo del navío.

De acuerdo con el organismo, el buque se encontraba a dos millas náuticas de la costa de la provincia de Musandam, en el norte de Omán, cuando se llevó a cabo la operación de evacuación.

"La operación logró evacuar a los tripulantes y brindarles la atención médica necesaria", señaló el Centro de Seguridad Marítima en un comunicado, en el que no proporcionó más información sobre las circunstancias del incidente.

Previamente, el Ministerio de Exteriores de la India había informado que entre los 24 ciudadanos que viajaban a bordo del Tara Gas había un marinero desaparecido y otros dos que resultaron heridos tras el impacto.

Reportan impacto de proyectil en el estrecho de Ormuz

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) notificó el lunes que un buque, cuyo nombre no fue revelado inicialmente, había sido alcanzado por un "proyectil desconocido" al norte de Khasab, en territorio omaní.

El impacto ocasionó un incendio en la sala de máquinas de la embarcación, que posteriormente fue identificada como el buque cisterna Tara Gas.

India condena los ataques contra embarcaciones

Ante el incidente, el Gobierno de la India expresó su preocupación por el incremento de las agresiones contra el transporte marítimo en la región, al considerar que representan un peligro para los trabajadores civiles.

El Ministerio de Exteriores indio calificó la escalada de ataques como "profundamente preocupante al suponer una grave amenaza para la seguridad de los marineros civiles" y pidió que se restablezca la libertad de comercio en las vías navegables internacionales.

Según el balance más reciente presentado a principios de noviembre por el portavoz de la dependencia, Randhir Jaiswal, al menos 23 ciudadanos indios han muerto durante el conflicto en Oriente Medio. De ese total, 15 eran marineros.