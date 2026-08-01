Ollanta Humala sale libre tras anularse condena de 15 años

La resolución estableció que la conducta atribuida a Humala no estaba contemplada como delito en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos

El expresidente de Perú Ollanta Humala recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso que derivó en su condena de 15 años de prisión por lavado de activos, relacionada con el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales.

Humala abandonó este viernes el penal de Barbadillo, ubicado al este de Lima, luego de que un juez ordenara su excarcelación inmediata. El exmandatario permanecía recluido desde abril de 2025, cuando fue sentenciado junto con su esposa, Nadine Heredia.

A su salida, el expresidente afirmó que fue víctima de una persecución política y judicial. También rechazó haber recibido aportaciones provenientes de Venezuela o Brasil para financiar sus campañas presidenciales.

Tribunal Constitucional anula el proceso contra Humala

La liberación fue posible después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada una demanda de habeas corpus presentada a favor del exgobernante y determinara que el proceso penal carecía de sustento legal.

La resolución estableció que la conducta atribuida a Humala no estaba contemplada como delito en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos. El tipo penal utilizado para acusarlo fue incorporado posteriormente a la legislación peruana, por lo que no podía aplicarse de manera retroactiva.

El tribunal también consideró que la acusación no logró precisar suficientemente el origen ilícito del dinero ni demostrar que el expresidente conociera esa supuesta procedencia.

Por estas razones, se ordenó anular las actuaciones judiciales y archivar definitivamente el proceso que había llevado a Humala a prisión.

El caso por el financiamiento de sus campañas

La investigación estaba relacionada con las campañas presidenciales de Humala de 2006 y 2011. La Fiscalía sostuvo que el político habría recibido aportaciones no declaradas provenientes del Gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht.

El exmandatario negó nuevamente estas acusaciones al salir de prisión y aseguró que su encarcelamiento provocó que su esposa solicitara asilo en Brasil y que sus hijos abandonaran Perú.

Humala también había permanecido aproximadamente 10 meses bajo prisión preventiva entre 2017 y 2018 por el mismo caso. Esa medida fue revocada en su momento por el propio Tribunal Constitucional.

Fallo también alcanza a Nadine Heredia

La decisión beneficia igualmente a Nadine Heredia, quien recibió la misma condena que su esposo y actualmente permanece asilada en Brasil. Sin embargo, su situación deberá resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Tras abandonar Barbadillo, Humala fue recibido por simpatizantes, familiares y abogados. En ese centro penitenciario también permanecen otros exmandatarios peruanos procesados o condenados por distintos delitos.

La anulación del caso no representa una resolución sobre la procedencia real de las aportaciones investigadas, sino que responde a que el proceso fue construido con base en una clasificación penal que no existía cuando ocurrieron los hechos atribuidos.