Ofrece ICE recompensa de $10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán

A través de su cuenta oficial de X, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), publicó un mensaje en el que advierte sobre la peligrosidad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y ofreciendo una recompensa de $10 millones de dólares por información que lleve a su arresto.
En el mensaje, que lo destaca entre los más buscados en Estados Unidos, advierte que, pese a su mirada debe ser considerado “armado y peligroso”.
“RECOMPENSA DE 10 MILLONES DE DÓLARES por información que conduzca al arresto/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025
He and his brothers took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be… pic.twitter.com/M1SfNopRVd
EUA contra “Los Chapitos”
El gobierno estadounidense acusa a los hijos de Joaquín Guzmán de liderar el Cártel de Sinaloa desde 2016, año en que su padre fue detenido y posteriormente extraditado.
Los señalados son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López quienes están actualmente en libertad.
El Cártel de Sinaloa fue designado en ese mismo periodo por el entonces presidente Donald Trump como una organización terrorista global.