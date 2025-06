Ofrece FBI recompensa por datos sobre un manifestante de LA

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió este domingo un boletín de recompensa de $50 mil dólares para quien proporcione información sobre un manifestante que participo en las protestas en Los Ángeles este fin de semana.

De acuerdo con la información proporcionada con el FBI, el señalado es responsable de agredir a un agente federal y causar daños a propiedad del gobierno. El hombre se encontraba en las protestas que ocurrieron el sábado, y se ve involucrado en un video que circulo en redes sociales este fin de semana.

The FBI is seeking information about a man who assaulted a federal officer and caused damage to government property in LA this weekend. A reward of up to $50,000 is offered for information leading to his identification, arrest and conviction. Details: https://t.co/jMhLTGiTFX pic.twitter.com/zyHgJHuQLW