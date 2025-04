Ofrece EUA $5 mdd por la captura de líderes de la pandilla MS-13

Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), considerada por el Gobierno estadounidense como una organización transnacional terrorista.

Archaga Carías "es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato, los secuestros y otros delitos violentos con ametralladoras", además de pertenecer a la lista de los fugitivos más buscados por la DEA y las Investigaciones de Seguridad Nacional, agregó el escrito.

🇺🇸 recently designated MS-13 as a Foreign Terrorist Organization. We ask for the public’s help in dismantling MS-13 in Honduras through our reward offer of up to $5M for info leading to the arrest and/or conviction of Honduras MS-13 leader Adonay Archaga Carías, aka Porky.… pic.twitter.com/T3qNbcJ5QC