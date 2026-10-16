Oficinas electorales de EUA reciben sobres con polvos sospechosos

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado del país y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales expresaron su preocupación

Las oficinas electorales de Luisiana y Oklahoma recibieron sobres con polvos sospechosos, mientras que otro paquete similar dirigido a la Secretaría de Estado de Ohio fue interceptada por el Servicio Postal estadounidense, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

En Luisiana, la Secretaría de Estado en Baton Rouge confirmó que el pasado 13 de octubre un empleado de la División de Elecciones abrió una carta que contenía la sustancia, por lo que se ordenó la evacuación de las instalaciones y la hospitalización del funcionario, como medidas de precaución.

Un incidente similar se produjo en Oklahoma, donde la Junta Electoral del Estado también recibió un sobre sospechoso ese mismo día, lo que igualmente forzó la evacuación de las oficinas, dijeron las autoridades.

En Ohio, funcionarios del Servicio Postal de EUA reportaron haber interceptado otra carta cuyo destino era la Secretaría de Estado, donde se encuentran las oficinas que supervisan el proceso electoral, que en ese estado comenzó el martes 6 de octubre, con la votación anticipada.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado del país y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales expresaron su preocupación por esta "amenaza" a la democracia.

"Como hemos declarado en el pasado, las amenazas contra los funcionarios y trabajadores electorales no tienen cabida en nuestra democracia. Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras desempeñan sus funciones esenciales", declararon en un comunicado conjunto.

Los funcionarios electorales "toman estos asuntos muy en serio" y colaboran estrechamente con las fuerzas del orden para proteger a su personal e instalaciones, añade el boletín de prensa de las organizaciones.

"Queremos asegurar a los votantes de Oklahoma que el incidente no afecta nuestra capacidad para llevar a cabo las elecciones", declaró por su parte Paul Ziriax, secretario de la Junta Electoral Estatal de Oklahoma.

Entretanto, el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, explicó que el paquete sospechoso fue interceptado por investigadores del Servicio Postal, que también están investigando envíos similares dirigidos a funcionarios electorales en varios estados.