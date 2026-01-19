Ocho países de la OTAN envían tropas a Groenlandia

Ocho naciones europeas expresaron su apoyo a Dinamarca ante las amenazas de anexión de EUA y rechazaron que la operación militar sea hostil

Ocho países europeos miembros de la OTAN desplegaron tropas en Groenlandia para expresar su respaldo a Dinamarca frente a los planes de anexión impulsados por Estados Unidos y para fortalecer la seguridad en la región del Ártico.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”.

Respaldo político y militar

Los gobiernos firmantes señalaron que, como aliados de la OTAN, están comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido, a través del ejercicio denominado “Arctic Endurance”, previamente coordinado entre los países participantes.

Además, manifestaron su “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia.

Defensa de la soberanía

En el documento, los países reiteraron que están dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, al tiempo que aseguraron que responderán “de forma unida y coordinada” ante cualquier intento que vulnere estos valores.

También advirtieron que las amenazas arancelarias “socavan las relaciones transatlánticas” y pueden generar una escalada de tensiones.

Reacción europea

De acuerdo con lo informado, los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea sostendrán una reunión extraordinaria para definir una respuesta común ante la postura de Washington.

El presidente Donald Trump anunció que impondrá, a partir del 1 de febrero, aranceles del 10 por ciento a productos de estos ocho países, con un incremento previsto hasta el 25 por ciento en junio, en tanto no se alcance un acuerdo para la “compra” de Groenlandia por parte de Estados Unidos.