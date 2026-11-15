Ocho hospitalizados tras choque de crucero en Nueva Orleans

Dos de los ocho lesionados permanecen graves tras la colisión entre el crucero American Heritage y una barcaza en el río Misisipi

Ocho personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas en estado grave, después de que un crucero fluvial volcara tras chocar con una barcaza en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans, Luisiana, informaron este sábado las autoridades locales.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, detalló que los demás lesionados se encuentran estables y reciben atención médica en distintos hospitales de la ciudad. También confirmó que el accidente no dejó víctimas mortales.

"No tuvimos muertes ayer y ese número hoy permanece en cero", declaró Moreno durante una rueda de prensa, en la que reconoció la rápida intervención de los equipos de emergencia que rescataron a cerca de un centenar de personas que cayeron al agua.

Crucero volcó tras chocar con una barcaza

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas locales (18:30 GMT) del viernes, cuando la barcaza de carga Atlantic Asphalt perdió el control e impactó contra el crucero American Heritage, que se encontraba atracado para desembarcar pasajeros.

De las 197 personas que viajaban a bordo del crucero, 34 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Las autoridades describieron el resultado del operativo de rescate como un "milagro en el Misisipi", debido a que no se registraron fallecimientos.

Imágenes del lugar mostraron al American Heritage volcado de costado y parcialmente sumergido en el puerto de Nueva Orleans, tras el impacto con la embarcación de carga.

Retirar el crucero podría tomar varias semanas

Moreno informó que la barcaza Atlantic Asphalt ya fue remolcada fuera de la zona del accidente. Sin embargo, advirtió que la retirada definitiva del crucero podría prolongarse durante varias semanas.

La Guardia Costera trabaja en la reapertura total del río Misisipi y en las operaciones para recuperar el American Heritage. La capitana Melanie Burham, responsable de la institución en la zona, explicó que también se realizan labores para retirar posibles materiales contaminantes.

Burham indicó que todavía permanecen aproximadamente 16 mil galones de combustible en el crucero, por lo que las autoridades preparan un procedimiento para extraerlo sin provocar riesgos adicionales.

"Estimamos que aún hay unos 16,000 galones (de combustible) en el American Heritage, por lo que estamos elaborando un plan adecuado para retirarlos de forma segura", señaló.

La capitana agregó que, hasta el momento, no han identificado "ningún producto que requiera ser retirado".

Las autoridades locales y la Guardia Costera mantendrán vigilancia en el área mientras avanzan las operaciones de salvamento y recuperación de la embarcación.

También continuará la investigación para determinar las circunstancias que provocaron que la barcaza perdiera el control y chocara contra el crucero fluvial.