Obama y Mamdani leen libro a niños en guardería de Nueva York

El expresidente de EUA ha manifestado disposición para fungir como interlocutor político, lo que podría facilitar vínculos para la administración local.

El expresidente de EUA, Barack Obama, sostuvo su primer encuentro público con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una guardería infantil, en un acto que combinó actividades recreativas con un trasfondo político relevante para la ciudad.

Durante la visita, ambos participaron en la lectura del libro “Alone and Together” y encabezaron un canto grupal de “The Wheels on the Bus”, sin ofrecer declaraciones a la prensa al término del evento. La reunión ocurrió días después de que el alcalde cumpliera sus primeros 100 días en funciones.

¿Qué implica el acercamiento entre Obama y Mamdani?

El encuentro se da en un contexto en el que Zohran Mamdani, de 34 años, busca consolidar su presencia en la política nacional. Su perfil como socialdemócrata, junto con su agenda enfocada en mejorar las condiciones de la clase trabajadora, lo han colocado como una figura emergente dentro del Partido Demócrata.

Barack Obama ha manifestado disposición para fungir como interlocutor político, lo que podría facilitar vínculos estratégicos para la administración local en Nueva York.

Relación con Trump muestra señales de tensión

El acercamiento con Obama ocurre mientras Mamdani mantiene una relación institucional con el presidente de EUA, Donald Trump, con quien ya se reunió en dos ocasiones en la Casa Blanca para abordar temas clave de la ciudad.

No obstante, recientes declaraciones de Donald Trump han evidenciado diferencias, al señalar que las políticas fiscales del alcalde afectan negativamente a la ciudad y advertir sobre posibles recortes de financiamiento federal.