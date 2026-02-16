Obama critica espectáculo tras video racista compartido por Trump

El expresidente cuestionó la pérdida de decoro en la política tras un clip difundido por Trump que generó condena bipartidista

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció por primera vez sobre el video racista compartido a inicios de febrero por Donald Trump en su plataforma Truth Social, el cual provocó una ola de críticas tanto de demócratas como de republicanos.

El clip, publicado el 5 o 6 de febrero y eliminado horas después, incluía un fragmento de aproximadamente un segundo en el que los rostros de Obama y de su esposa, Michelle Obama, aparecían superpuestos en cuerpos de simios, acompañado por la canción The Lion Sleeps Tonight. La representación evocó estereotipos racistas históricos utilizados para deshumanizar a personas negras.

El contenido y la reacción

El video formaba parte de una publicación más amplia que promovía teorías infundadas sobre fraude electoral en las elecciones de 2020. El segmento ofensivo parecía provenir de un meme conservador difundido previamente en redes sociales.

En un primer momento, la Casa Blanca defendió la publicación y calificó la indignación como “fingida”. Posteriormente, atribuyó el hecho a un error de un miembro del personal y retiró el contenido tras casi 12 horas en línea. Trump aseguró ante periodistas que no vio la parte del video en cuestión y sostuvo que “no cometió ningún error”, aunque condenó de manera general los elementos racistas.

La postura de Obama

Durante una entrevista publicada el fin de semana con el podcaster Brian Tyler Cohen, Obama reflexionó sobre el deterioro del discurso público en Estados Unidos.

Sin mencionar directamente a Trump, describió el clima político actual como un “espectáculo de payasos” en redes sociales y televisión, y lamentó que la “vergüenza” y el “decoro” que antes guiaban a los funcionarios públicos “se han perdido”.

“Es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense encuentra este comportamiento profundamente preocupante”, afirmó el exmandatario, quien agregó que este tipo de acciones llaman la atención pero funcionan como distracción.

La polémica generó reacciones incluso dentro del Partido Republicano. El senador Tim Scott calificó el contenido como “la cosa más racista” que ha visto en la Casa Blanca.

Obama subrayó que, en sus recorridos por el país, ha encontrado a ciudadanos que aún creen en la “decencia, la cortesía y la amabilidad”, y expresó confianza en que esos valores prevalezcan frente a la polarización.

El incidente reavivó el debate sobre los límites del discurso político y el uso de redes sociales por parte de líderes públicos, especialmente en temas relacionados con la raza y la desinformación electoral.

Durante la entrevista, Obama también abordó otros asuntos, como las protestas contra operativos migratorios, la redistribución de distritos electorales y la próxima apertura de su biblioteca presidencial en Chicago, pero la controversia por el video marcó el tono de la conversación sobre el estado actual de la política estadounidense.