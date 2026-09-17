Obama anuncia muerte de su perra Sunny, tras 13 años en familia

Barack Obama anunció la muerte de Sunny, la perra de agua portuguesa de su familia, que los acompañó durante 13 años en casa.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama anunció este miércoles la muerte de la perra de la familia, Sunny, que les acompañó durante trece años.

"Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió en su cuenta de X, donde añadió una imagen de la mascota, una perra de agua portuguesa.

"Adquirimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato", recordó Obama.

El expresidente también contó en el mensaje lo importante que fue para su familia y que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta": "Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo", añadió.

"También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera", relató.

En el texto, un homenaje a la mascota que pasó más de una década con la familia, Obama aseguró que "era prácticamente perfecta", "siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida".

"La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien", concluyó.