Numerosos muertos en tiroteo en Maine; sospechoso a la fuga

Según las cadenas ABC y CNN, la cifra se eleva ya a 16 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas. La cadena Fox News cuenta 22 fallecidos.

Al menos 16 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine (EE.UU.) mientras el sospechoso se encuentra aún a la fuga, según medios estadounidenses, que citan a fuentes policiales.

Según las cadenas ABC y CNN, la cifra se eleva ya a 16 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas. La cadena Fox News, por su parte, cuenta hasta 22 fallecidos.

La Policía local ha pedido a la población en redes sociales que busquen refugio y han avisado de que se trata de una "situación activa".

También han publicado una fotografía del principal sospechoso.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la gobernadora del estado, la demócrata Janet Mills, dijo que ha sido informada de la situación, y pidió a todos los que se encuentren en la zona que sigan las recomendaciones de las autoridades.

Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha sido informado y está pendiente de las noticias que llegan del lugar del suceso.

En las imágenes publicadas en redes sociales por la oficina del alguacil del condado de Androscoggin, donde se encuentra Lewiston, se puede ver a un hombre con un fusil de asalto entrando en una bolera.

Las autoridades pidieron a la población que envíen cualquier información relevante sobre el sospechoso a la dirección de correo dispatch@androscoggincountymaine.gov.

Según los medios locales, se ha informado de disparos en varios locales de la zona, entre ellos una bolera, un restaurante y una tienda de la cadena Walmart.

Lewiston es la segunda ciudad más grande del estado, con unos 36,000 habitantes.