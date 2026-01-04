Numerosa cantidad de vuelos son cancelados por ataque de EUA

Sean Duffy aclaró sobre la situación acerca de las autoridades aeronáuticas del país norteamericano donde pusieron restricciones

Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar una gran cantidad de vuelos por la región caribeña a raíz del ataque que recibió Venezuela por parte de las fuerzas armadas estadounidenses para la captura del presidente venezolano Nicolás maduro junto con su esposa Cilia Flores.

Aclaración sobre las cancelaciones

Sean Duffy, secretario de transporte de EUA a través de sus redes sociales aclaró sobre la situación acerca de las autoridades aeronáuticas del país norteamericano donde pusieron restricciones al espacio aéreo sobre Venezuela y los países del caribe para tomar una mayor seguridad en los vuelos establecidos.

"Cuando sea apropiado, estas restricciones aéreas serán levantadas", mencionó el secretario de transporte.

American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines fueron las principales aerolíneas que fueron afectadas por estas cancelaciones.

Países afectados por restricciones de vuelos

Puerto Rico fue el país más afectado debido a estas cancelaciones, al menos fueron 357 vuelos que resultaron afectadas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marin ubicado en el municipio de Carolina a cinco kilómetros de la capital San Juan, además se añadieron la cancelación de 17 vuelos más, cinco en la región de Ponce y el resto en el municipio de Aguadilla.

Aruba fue otro país que donde obtuvieron una cantidad numerosa de vuelos cancelados con un total de 89, siendo la mayoría perteneciente a la aerolínea KLM, aerolínea proveniente de Países Bajos.