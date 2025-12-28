Numerosa cantidad de vuelos cancelados por tormentas invernales

Una gran cantidad de vuelos en Nueva York fueron cancelados por la presencia de la tormenta invernal llamada "Clipper Storm"

Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en EE.UU., en plena temporada navideña, debido a las tormentas invernales que azotan varias regiones del país este fin de semana.

Este sábado, más de 7.000 vuelos fueron cancelados en el país y otros 1.300 fueron retrasados, según datos del portal FlightAware. Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGaurdia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, al noreste del país.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20 entre el viernes y el sábado. Sin embargo, zonas de Long Island recibieron entre 17,7 centímetros y 19 centímetros.

Tras la primera gran tormenta de esta temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y perturbó los vuelos en las fechas donde más viajeros pasan por los aeropuertos del país, un segundo sistema invernal amenaza a la región del medioeste, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

Se prevé que la tormenta se intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.

"Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir de mañana por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos", detalló el NWS.

La Administración de Seguridad en el Transporte, la agencia gubernamental que supervisa la seguridad tráfico aéreo, pronosticó el pasado lunes que esta temporada de fiestas romperá récords en cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.

¿Puede llegar esta tormenta a México?

Esta tormenta invernal llamada Clipper Storm no llegará a territorio mexicano de manera directa aunque algunos expertos meteorológicos han mencionado que esta tormenta se va desplazando por el lado este del país norteamericano como un motor de empuje para las masas de aire provocando su llegada a la dirección del océano Atlantico para posteriormente dirigirse hacia el sur.

Este desplazamiento hasta cierto punto es la causante de los frentes fríos que llegan al país, como es el caso de esta próxima llegada número 24 para finales del presente mes.

Hay que recalcar que el Golfo de México también es una zona importante a destacar, ya que por esta región el viento del norte del continente se invierte con temperaturas bajo cero dirigidas a los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

¿Qué es el Clipper Storm?

El Clipper Storm es un sistema de tormenta invernal que se forma en el centro de Canadá, y se desplaza con rapidez hacia el centro y noreste de Estados Unidos, provocando temperaturas extremadamente frías junto con grandes precipitaciones en un gran sector no solo del país, sino que puede desplazarse hacia otras regiones del continente.

Con información de EFE y Agencias