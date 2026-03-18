Nuevos ataques iraníes en Tel Aviv dejan dos muertos

Por: Carlos Nava 17 Marzo 2026, 18:11 Compartir

El Canal 12 israelí detalló que una de las víctimas probablemente presentaba una discapacidad, lo que le habría impedido llegar a tiempo al refugio antiaéreo

Un ataque con misiles lanzado por Irán durante la madrugada de este martes impactó un edificio residencial en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, cobrando la vida de dos personas de aproximadamente 70 años. Con este suceso, el número de fallecidos en territorio israelí asciende a 14 desde el inicio del conflicto directo con el país persa. Hallazgo entre los escombros El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) confirmó que el hallazgo de las víctimas se produjo pasada la medianoche, tras una intensa andanada de proyectiles que activó las alarmas en Tel Aviv y Jerusalén. Según los reportes, los cuerpos fueron localizados en la escalera del inmueble. "Encontramos a dos personas inconscientes, sin pulso ni respiración, con heridas graves. No presentaban signos vitales y no tuvimos más remedio que declararlas muertas en el lugar", declaró uno de los paramédicos del MDA.

El Canal 12 israelí detalló que una de las víctimas probablemente presentaba una discapacidad, lo que le habría impedido llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano antes del impacto.

Uso de municiones de racimo

El Ejército israelí confirmó a las agencias internacionales que, con toda probabilidad, el daño fue causado por un misil de racimo. Este tipo de armamento está diseñado para dispersar decenas de submuniciones sobre un radio de hasta 10 kilómetros.

Frecuencia: Se estima que el 50% de los misiles lanzados por Irán desde el 28 de febrero utilizan ojivas de racimo.

Falla de intercepción: El Ejército informó que varios de estos proyectiles han logrado evadir los sistemas de defensa aérea en los últimos días, aunque no se precisó si el misil de Ramat Gan fue interceptado parcialmente o impactó de forma directa.

Balance de daños y otros impactos

Además del incidente mortal en Ramat Gan, se registraron impactos en puntos estratégicos como la estación de tren de Savidor en Tel Aviv. El servicio United Hatzalah informó sobre la atención de ocho personas con heridas leves en 45 sitios distintos donde se reportaron caídas de restos o proyectiles.

Este ataque rompe una racha sin víctimas mortales que se mantenía desde el pasado 9 de marzo. Los fallecimientos anteriores también fueron atribuidos a misiles de racimo, cuando dos trabajadores de la construcción murieron cerca del aeropuerto Ben Gurión.