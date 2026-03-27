Nuevos ataques de Irán alcanzan a Israel y bases de EUA

La ofensiva incluyó misiles hacia Israel y objetivos en el Golfo Pérsico. Las defensas israelíes interceptaron los proyectiles sin reportes de víctimas

La madrugada de este viernes (tiempo local), Irán realizó nuevos ataques en contra de Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, en él se detalla que los objetivos de la oleada 83 desde que inició el conflicto estuvieron dirigidos a la localidad israelí de Modiin y los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las refinerías más grandes de Israel, así como las bases militares estadounidenses de Al Dafra en los Emiratos Árabes Unidos, las bases Al Adairi y Ali Al Salem en Kuwait y la base Sheikh Isa en Baréin.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre la identificación de al menos dos andanadas de misiles sobre el país, los cuales no provocaron víctimas, según los reportes de los servicios de emergencias israelíes.

Paralelamente, el Ejército de Kuwait dijo haber interceptado drones, igual que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, han provocado la respuesta de Teherán en forma de constantes lanzamientos de misiles sobre Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo.