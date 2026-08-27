Nuevo temblor de magnitud 5.1 sacude a Colombia

Sismo de magnitud 5.1 sacude el oeste y centro de Colombia; no reportan víctimas ni daños. El movimiento ocurre tras el terremoto de 7.4 de hace dos semanas.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7.4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11:45 hora local y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor y, según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5.4, pero luego actualizó la magnitud a 5.1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.