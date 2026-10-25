Nuevo sismo de magnitud 5.3 sacude Qinghai, China

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado nuevas víctimas mortales, personas lesionadas ni daños materiales adicionales

Una réplica de magnitud 5.3 sacudió este sábado las inmediaciones de la zona afectada por el devastador terremoto que azotó a principios de semana la región china del Tíbet, el cual dejó un saldo preliminar de al menos 16 muertos y 76 heridos.

De acuerdo con el reporte del Centro de Redes Sismológicas de China, el nuevo temblor se registró a las 16:39 hora local en el condado de Zaduo —ubicado en la prefectura de Yushu, en la provincia occidental de Qinghai— a una profundidad de diez kilómetros y a solo 23 kilómetros del epicentro del movimiento principal del pasado jueves.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado nuevas víctimas mortales, personas lesionadas ni daños materiales adicionales derivados de este evento.

Cientos de réplicas tras el sismo principal

Este movimiento telúrico se convierte en el más intenso registrado en la región desde el sismo mayor de magnitud 7 ocurrido el jueves. Previamente, entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, se habían percibido otros tres temblores de menor intensidad con magnitudes de 4.5, 4.1 y 4.2.

Según los datos oficiales difundidos por las autoridades antes de este nuevo registro de magnitud 5.3, el balance acumulado de actividad sísmica contabilizaba ya 892 réplicas desde el evento principal, ninguna de las cuales había alcanzado o superado el umbral de magnitud 5 hasta la tarde de hoy. Las labores de evaluación y atención a los afectados continúan en las zonas limítrofes entre Qinghai y el Tíbet.