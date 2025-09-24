Nuevo sismo de 4.9 sacude Afganistán con al menos 15 heridos

El sismo sacudió este martes la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, causando al menos 15 heridos y destruyendo varias viviendas

Un terremoto de magnitud 4.9 sacudió este martes la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, causando al menos 15 heridos y destruyendo varias viviendas en el distrito de Dar-e-Noor, apenas tres semanas después del devastador sismo que dejó más de 2,200 muertos en el país, confirmaron autoridades locales.

El sismo, registrado a las 15:20 hora local por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro a unos 23 kilómetros al este de la ciudad de Jalalabad y a una profundidad de 10 kilómetros.