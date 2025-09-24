Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Internacional

Nuevo sismo de 4.9 sacude Afganistán con al menos 15 heridos

Por: EFE

23 Septiembre 2025, 09:12

Compartir

El sismo sacudió este martes la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, causando al menos 15 heridos y destruyendo varias viviendas

Nuevo sismo de 4.9 sacude Afganistán con al menos 15 heridos

Un terremoto de magnitud 4.9 sacudió este martes la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, causando al menos 15 heridos y destruyendo varias viviendas en el distrito de Dar-e-Noor, apenas tres semanas después del devastador sismo que dejó más de 2,200 muertos en el país, confirmaron autoridades locales.

El sismo, registrado a las 15:20 hora local por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro a unos 23 kilómetros al este de la ciudad de Jalalabad y a una profundidad de 10 kilómetros.

Comentarios