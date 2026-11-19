Durante el encuentro, ambos revisaron el trabajo del organismo en el país y la continuidad de sus proyectos en beneficio de niñas, niños y adolescentes

Luis Fernando Carrera Castro asumió la representación de UNICEF en Cuba en un contexto de dificultades de abastecimiento de agua y necesidades de recuperación en escuelas del oriente de la isla. El diplomático guatemalteco presentó sus credenciales este miércoles 18 de noviembre ante la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, quien planteó fortalecer la cooperación y la movilización de recursos para la infancia.

Durante el encuentro, ambos revisaron el trabajo del organismo en el país y la continuidad de sus proyectos en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez Camejo sostuvo que esa labor se ha visto afectada por el endurecimiento del embargo y las restricciones energéticas estadounidenses. La funcionaria agradeció la disposición de UNICEF para colaborar con Cuba, aunque no se anunciaron nuevos montos de financiamiento durante la reunión.

Agua y recuperación escolar, entre las acciones de cooperación

En los últimos meses, UNICEF ha apoyado a escuelas de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba para mejorar sus condiciones de agua, saneamiento e higiene.

Entre las acciones reportadas figuran la donación de siete equipos de bombeo a Granma, destinados a mejorar el suministro para más de 100 mil habitantes.

Como parte de la respuesta al huracán Melissa, en noviembre de 2025 el organismo también instaló tres plantas potabilizadoras en esa provincia, con capacidad para abastecer a más de 21 mil personas. Además, distribuyó más de 3 mil 300 kits de higiene familiar y entregó materiales para reconstruir escuelas en Santiago de Cuba.

Nuevo representante dará continuidad al programa hasta 2030

Carrera Castro llega después de encabezar la representación de Unicef en México y con más de tres décadas de experiencia en políticas públicas, cooperación internacional y derechos de la infancia. Su trayectoria incluye responsabilidades en Indonesia, Panamá, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

Su gestión se desarrollará dentro del Programa de Cooperación Cuba-Unicef 2026–2030, que busca fortalecer la protección integral de la niñez y los servicios locales frente a riesgos sociales, económicos y climáticos.

El programa contempla un presupuesto estimado de 14.5 millones de dólares para todo el periodo. Estos recursos corresponden al marco de cooperación previamente establecido y no a una aportación nueva anunciada con el relevo en la representación.