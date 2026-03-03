Nuevo iPhone 17e: la apuesta más potente de Apple

Las preventas iniciarán el 4 de marzo en las tiendas oficiales y distribuidores autorizados en distintos países, entre ellos México

Apple presentó este lunes sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software.

En un comunicado, la empresa detalló que ambos productos podrán adquirirse a partir del miércoles 11 de marzo, mientras que las preventas iniciarán el 4 de marzo en las tiendas oficiales y distribuidores autorizados en distintos países, entre ellos México, el único mercado latinoamericano mencionado.

iPhone 17e: rendimiento y diseño reforzado

El iPhone 17e fue concebido como un equipo “pensado para durar”, con una estructura resistente y ligera. Incorpora el chip A19 y el módem C1X, que, según la compañía, ofrecen mayor velocidad y mejor eficiencia energética en comparación con la generación previa.

En el apartado fotográfico, suma una cámara Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, capaz de capturar imágenes y video en calidad 4K, además de integrar funciones avanzadas de retrato. La pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas incluye Ceramic Shield 2 y protección contra arañazos. La batería admite carga rápida mediante USB-C y es compatible con MagSafe.

El dispositivo también incorpora conectividad satelital para servicios como Emergencia SOS y Mensajes, pensados para situaciones en las que no exista cobertura móvil.

“El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil”, destacó Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone en Apple.

iPad Air con chip M4 y mayor potencia

El nuevo iPad Air integra el chip M4 con CPU de ocho núcleos, GPU de nueve núcleos y un Neural Engine optimizado, además de 12 GB de memoria unificada. También es compatible con Wi-Fi 7 y redes 5G.

De acuerdo con la empresa, estas especificaciones permiten un desempeño superior en tareas de edición de contenido, videojuegos y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

El dispositivo se ofrece en versiones de 11 y 13 pulgadas, con soporte para el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard. Funciona con iPadOS 26, sistema que incorpora mejoras en la gestión de ventanas, administración de archivos y herramientas orientadas a la productividad.

“El iPad Air ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias”, señaló Bob Borchers, vicepresidente de Marketing de Producto de Apple.

Precios en Estados Unidos

En el mercado estadounidense, el iPhone 17e tiene un precio inicial de 599 dólares (10,406.43 pesos mexicanos) en su versión de 256 GB. Por su parte, el iPad Air parte también de 599 dólares en el modelo de 11 pulgadas y de 799 dólares (13,885.78 pesos mexicanos) en la versión de 13 pulgadas.