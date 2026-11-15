Nuevo ataque con explosivos deja un herido, en Cali Colombia

Una explosión cerca de una estación policial de Cali dejó un ciudadano lesionado, un día después de otro ataque contra la Policía

Un nuevo ataque con explosivos cerca de una estación policial de Cali, en el suroeste de Colombia, dejó una persona herida durante la madrugada de este sábado, informaron las autoridades. El hecho ocurrió apenas un día después de otro atentado contra elementos de la Policía en la misma ciudad.

La Policía de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, señaló que la explosión registrada en las inmediaciones de la estación del sector de Desepaz habría sido provocada por un artefacto explosivo que fue abandonado en el lugar.

"Un ciudadano resultó con lesiones que no revisten de gravedad", detalló la corporación en un comunicado, en el que también informó que activó sus capacidades de investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Segundo ataque con explosivos en menos de 24 horas

La nueva agresión se registró aproximadamente 24 horas después de otro atentado con explosivos cerca de la escuela de Carabineros de Cali, que no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

De acuerdo con la Policía, en ese caso fue lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

Refuerzan seguridad por partido entre Colombia y Chile

Los ataques ocurrieron después de que la Policía anunciara el despliegue de 1,600 uniformados para reforzar la seguridad en Cali durante el partido amistoso entre las selecciones masculinas de Colombia y Chile, programado para este viernes en el estadio Pascual Guerrero, ubicado en el centro-sur de la ciudad.

La corporación informó que el operativo tenía como objetivo garantizar la seguridad durante el encuentro deportivo.

Cali se encuentra en una zona estratégica del suroeste colombiano que conecta con el océano Pacífico y donde operan distintos grupos armados y organizaciones criminales.

Entre ellos están las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas bandas criminales, que mantienen disputas violentas por el control del territorio.