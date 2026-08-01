Nuevas fallas tectónicas modifican mapa sísmico de Guatemala

La identificación fue posible después de que Guatemala incrementara en más de 80 por ciento la capacidad de su red de monitoreo

Guatemala actualizó su panorama de riesgo sísmico tras identificar sistemas de fallas tectónicas que no estaban cartografiados, un avance alcanzado mediante la ampliación de la cobertura tecnológica de la Red Sismológica Nacional.

Las estructuras fueron localizadas principalmente en Sacatepéquez, Jutiapa y sectores del occidente cercanos a la frontera con México. El hallazgo permitirá estudiar con mayor precisión el origen de los movimientos telúricos y fortalecer las medidas de prevención en las comunidades expuestas.

Las autoridades aclararon que no se trata necesariamente de fallas formadas recientemente, sino de estructuras geológicas que ya existían y cuya actividad no había podido delimitarse por la falta de instrumentos cercanos.

Red sísmica amplía su cobertura con 85 sensores

La identificación fue posible después de que Guatemala incrementara en más de 80 por ciento la capacidad de su red de monitoreo, al pasar de 30 a 85 sensores instalados en puntos estratégicos del territorio.

Los nuevos dispositivos permiten registrar movimientos de menor intensidad, precisar la ubicación y profundidad de los epicentros, así como reconocer patrones de actividad que anteriormente podían pasar inadvertidos.

En Sacatepéquez, la estación instalada en San Juan del Obispo y el despliegue de equipos móviles fueron fundamentales para estudiar la secuencia sísmica registrada en esa región y en el departamento vecino de Escuintla.

La información recabada permitió mapear actividad en zonas donde no se tenía conocimiento de fuentes activas, además de identificar ramificaciones relacionadas con sistemas tectónicos mayores.

Guatemala acumula más de 4 mil 700 sismos durante 2026

El descubrimiento ocurre en un contexto de elevada actividad telúrica. En lo que va de 2026, Guatemala acumula 4 mil 763 sismos, de los cuales 125 fueron percibidos por la población.

Gran parte de estos eventos está relacionada con fallas locales y con la interacción de las placas de Cocos, del Caribe y Norteamericana, además de la actividad sísmica generada en el océano Pacífico, al sur del territorio.

Entre los principales sistemas geológicos del país se encuentran las fallas de Motagua, Polochic y Jalpatagua. Alrededor de estas estructuras existen ramificaciones de menor orden que también pueden producir movimientos locales y cuya delimitación será más precisa con la nueva red.

El director general del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Edwin Rojas, señaló que las condiciones geológicas, volcánicas e hidrometeorológicas mantienen a Guatemala expuesta a distintas amenazas naturales, por lo que consideró indispensables la prevención y la preparación ciudadana.

Hallazgos ayudarán a mejorar los mapas de riesgo

Los datos obtenidos servirán para actualizar los mapas de amenaza sísmica, orientar futuras investigaciones y proporcionar información técnica para la planificación territorial, la construcción de infraestructura y la reducción del riesgo de desastres.

La ampliación de la red no permite predecir cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí mejora la capacidad para detectar, localizar y analizar los movimientos en tiempo real, facilitando una respuesta más oportuna de las instituciones.

Ante la actividad registrada, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, exhortó a las familias a preparar planes de respuesta, reconocer rutas de evacuación e identificar zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas.

También recomendó disponer de una mochila para las primeras 72 horas de una emergencia, con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, lámpara, radio y otros artículos indispensables.