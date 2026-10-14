Nueva York busca prohibir carruajes con caballos para 2028

La eliminación de los paseos tendría consecuencias para conductores, propietarios y otros trabajadores cuya fuente de ingresos depende de los carruajes

Los paseos en carruajes tirados por caballos, una de las imágenes tradicionales de Central Park, podrían desaparecer en menos de dos años.

Nueva York prepara una votación para terminar con esta actividad a partir del 1 de junio de 2028, mediante una iniciativa que incluye una transición laboral para los trabajadores del sector.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció que el proyecto será sometido a votación el 22 de octubre. La administración del alcalde Zohran Mamdani ha trabajado con el Concejo, representantes sindicales, conductores y organizaciones de bienestar animal en las condiciones para retirar progresivamente los carruajes.

Accidente mortal en Central Park impulsó la propuesta

El debate cobró fuerza tras la muerte de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que sufrió un accidente durante un paseo en carruaje el 17 de junio de 2026.

De acuerdo con la investigación, el caballo se descontroló y el carruaje golpeó la rueda de otro vehículo antes de volcar. La iniciativa, conocida como “Ley Romanch”, lleva el nombre del joven.

El caso se sumó a otros incidentes con caballos y carruajes que han alimentado los cuestionamientos sobre la seguridad de pasajeros y peatones, así como las condiciones en las que trabajan los animales dentro de una ciudad con tránsito intenso.

Licencias tendrían como límite junio de 2028

El proyecto Int. 0943-2026, impulsado por el concejal Christopher Marte, contempla suspender la emisión de nuevas licencias y permitir renovaciones limitadas de las existentes, sin que su vigencia se extienda más allá del 1 de junio de 2028.

La propuesta cuenta con 29 patrocinadores, más de la mitad de los integrantes del Concejo Municipal. Sin embargo, la prohibición todavía no ha sido aprobada y su aplicación depende del resultado del procedimiento legislativo.

Las disposiciones también buscan proteger a los caballos durante su retiro, mediante condiciones para su transferencia y la prohibición de venderlos a mataderos.

Transición laboral enfrenta críticas del sindicato

La eliminación de los paseos tendría consecuencias para conductores, propietarios y otros trabajadores cuya fuente de ingresos depende de los carruajes.

La versión que se prepara para votación contempla orientación laboral, capacitación y vinculación con oportunidades de empleo en transporte, turismo y servicios. El plan de transición deberá presentarse en abril de 2027.

También plantea que la ciudad considere compensaciones para los propietarios por sus negocios, licencias y equipos, aunque no establece un pago automático garantizado.

La Transport Workers Union se opone a la prohibición y considera insuficientes las medidas económicas propuestas. Su dirigente, John Samuelsen, cuestionó que las compensaciones queden sujetas a consideración y sostuvo que la transición debe ofrecer una protección efectiva a las familias que dependen de esta actividad.

La votación del 22 de octubre definirá si Nueva York inicia el cierre de una tradición turística de Central Park, después de años de debate entre seguridad pública, bienestar animal y conservación de empleos.