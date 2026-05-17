Nueva York acusa a conductor por doble homicidio vial

Videos captados por cámaras de vigilancia muestran el momento en que el automóvil pierde el control antes de subirse a la banqueta

Las autoridades de Nueva York acusaron de homicidio involuntario a un hombre señalado de provocar un violento accidente en Manhattan mientras presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, hecho que dejó dos personas muertas y tres más lesionadas.

El detenido fue identificado como Elvin Suárez, de 61 años, quien además enfrenta cargos por agresión vehicular y conducción intoxicada tras el choque ocurrido la tarde del viernes en el sector de Morningside Heights, en el norte de Manhattan.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre manejaba un Mercedes-Benz negro cuando perdió el control del vehículo y terminó provocando una cadena de impactos antes de arrollar a varias personas que se encontraban sobre la banqueta.

El vehículo invadió la acera tras varios impactos

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando Suárez chocó inicialmente contra dos automóviles estacionados sobre la avenida Amsterdam.

Posteriormente, el automóvil invadió un carril para bicicletas, impactó una furgoneta conducida por un hombre de 51 años y finalmente se proyectó hacia la acera, donde embistió a un grupo de personas que permanecía frente a una barbería.

Testigos relataron que el vehículo circulaba a alta velocidad segundos antes del impacto y describieron la escena como caótica debido a la magnitud del accidente.

Videos captados por cámaras de vigilancia muestran el momento en que el automóvil pierde el control antes de subirse a la banqueta.

Dos hombres murieron y tres personas resultaron heridas

El atropello dejó como saldo la muerte de Jason Negron, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35 años, quien de acuerdo con reportes locales era padre de trillizos.

Las víctimas fallecieron prácticamente en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

Además, otros tres hombres resultaron lesionados, incluido el conductor de la furgoneta involucrada en el accidente. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos y reportados en condición estable.

Conductor superaba el límite legal de alcohol

Fuentes policiales indicaron que Elvin Suárez registró una tasa de alcohol en sangre de 0.10, por encima del límite legal permitido en Nueva York, establecido en 0.08.

Tras el accidente, el conductor fue detenido por elementos de la Policía de Nueva York y posteriormente quedó bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades analizan videos de vigilancia, testimonios y peritajes para determinar con precisión la mecánica del accidente y definir si podrían sumarse nuevos cargos en contra del detenido.

El caso reabre debate sobre conductores intoxicados

El atropello volvió a encender el debate sobre los accidentes relacionados con conductores ebrios y la seguridad peatonal en Manhattan, especialmente en zonas con alta concentración de personas y tránsito vehicular.

Vecinos del sector señalaron que el área donde ocurrió el accidente suele registrar importante movimiento peatonal durante las tardes y noches, por lo que exigieron mayores medidas de vigilancia y control vial.