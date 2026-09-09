Nueva York abre oficina de apoyo laboral y sindical

La dependencia también analizará problemáticas como la clasificación incorrecta de empleados, la explotación relacionada con la condición migratoria

Nueva York creó una oficina municipal dedicada a fortalecer los derechos laborales y facilitar la organización de los trabajadores, una iniciativa que el gobierno del alcalde Zohran Mamdani presentó como la primera de su tipo en Estados Unidos.

La Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores concentrará esfuerzos en aquellos sectores que enfrentan bajos salarios, prestaciones insuficientes o una limitada representación dentro de sus centros de trabajo.

Su labor estará enfocada en la orientación, educación, investigación y elaboración de políticas públicas, además de coordinar acciones con sindicatos, organizaciones laborales y distintas dependencias de la ciudad.

Acercará orientación laboral a distintos sectores

La nueva oficina organizará encuentros con trabajadores, dirigentes sindicales y centros de apoyo, además de realizar audiencias públicas para conocer los principales problemas que se presentan en los lugares de trabajo.

También establecerá mecanismos para canalizar a quienes necesiten asesoría hacia organizaciones especializadas. Entre los grupos que recibirán atención se encuentran trabajadores inmigrantes, repartidores de plataformas digitales, empleados independientes y personas sin prestaciones adecuadas.

La información sobre derechos laborales será difundida mediante bibliotecas, escuelas, centros de empleo, oficinas de identificación municipal y actividades comunitarias, con la intención de ampliar su alcance entre la población.

La dependencia también analizará problemáticas como la clasificación incorrecta de empleados, la explotación relacionada con la condición migratoria, los efectos de las nuevas tecnologías sobre el empleo y los riesgos provocados por las temperaturas extremas.

Tony Perlstein encabezará la nueva oficina

La dirección estará a cargo de Tony Perlstein, antiguo trabajador portuario y exdirector de organización sindical de United Auto Workers. Su trayectoria incluye labores de representación entre empleados de restaurantes, almacenes y diferentes actividades industriales.

Perlstein trabajará bajo la supervisión de Julie Su, vicealcaldesa de Justicia Económica, y deberá coordinar la colaboración entre las dependencias municipales y las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores.

“Cada día, los trabajadores neoyorquinos acuden a sus puestos, cumplen con sus labores y mantienen esta ciudad en funcionamiento. Sin embargo, con demasiada frecuencia no tienen voz sobre sus condiciones laborales”, señaló Mamdani.

El alcalde agregó que la oficina buscará intervenir antes de que las prácticas abusivas se conviertan en situaciones recurrentes dentro de los centros laborales.

Nueva York busca ampliar la organización sindical

La creación de esta instancia forma parte de los compromisos laborales asumidos por Mamdani, quien durante su campaña planteó incrementar el número de trabajadores sindicalizados en la ciudad.

Nueva York registra una tasa de afiliación sindical de aproximadamente 20.5 por ciento, más del doble del promedio nacional estadounidense, situado cerca del 10 por ciento. Sin embargo, el indicador ha disminuido desde mediados de la década de 2000, cuando rondaba el 24 por ciento.

La nueva oficina tendrá principalmente funciones de coordinación, orientación y desarrollo de políticas, por lo que no sustituirá a las dependencias encargadas de investigar o sancionar violaciones a las leyes laborales. El anuncio inicial tampoco precisó el presupuesto, la cantidad de personal ni el calendario completo para su operación.