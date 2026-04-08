Nueva York abre centro pionero para repartidores

El nuevo espacio para repartidores de comida ofrece descanso, recarga y apoyo a más de 80 mil trabajadores de apps en la ciudad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación del primer centro integral de descanso y recarga de bicicletas eléctricas para repartidores de comida, una iniciativa pionera que busca mejorar las condiciones laborales de este sector clave en la ciudad.

El proyecto, denominado “City Hall Park Deliverista Hub”, fue presentado junto al líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, y está diseñado para atender a los más de 80 mil repartidores que operan en la metrópoli.

Un espacio integral para repartidores

El nuevo centro contará con módulos destinados al descanso, reparación de bicicletas y servicios de formación, además de cabinas de recarga para bicicletas eléctricas disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Los trabajadores también podrán acceder a orientación en temas clave como seguridad vial, uso adecuado de bicicletas eléctricas, robo de salarios y desactivación de aplicaciones, problemáticas frecuentes en la economía de plataformas.

El personal de la Worker's Justice Project estará presente cinco días a la semana para brindar asesoría, especialmente a trabajadores migrantes de bajos ingresos.

“Los repartidores mantienen esta ciudad en marcha, a pesar del frío, la lluvia y todas las tormentas que se nos presentan”, afirmó el alcalde, quien subrayó que estos trabajadores merecen un espacio digno para descansar y acceder a recursos.

Ubicación estratégica y diseño innovador

El centro estará ubicado junto al Ayuntamiento de la ciudad, en el número 249 de Broadway, en un espacio cedido por la oficina de parques donde anteriormente operaba un quiosco.

El diseño del hub estuvo a cargo de FANTÁSTICA, firma especializada en infraestructura urbana inteligente y sostenible.

De acuerdo con Manuel Mansylla, el proyecto representa una nueva forma de entender la infraestructura pública. “El Deliverista Hub introduce un nuevo tipo de estación de servicio, similar a lo que fueron las primeras gasolineras en el siglo XX en Estados Unidos”, explicó.

El senador Schumer destacó que el centro cuenta con una inversión de un millón de dólares en financiación federal, lo que permitirá ampliar el acceso a puntos de recarga, refugio y servicios de mantenimiento para bicicletas.

“Me enorgullece haber conseguido un millón de dólares de financiación federal para este centro, el primero de su tipo, que mejorará significativamente las condiciones de trabajo de miles de repartidores”, señaló.