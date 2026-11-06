Nueva oleada de amenazas de bomba afecta vuelos en Europa

Falsas amenazas de bomba afectaron más de 15 vuelos en Europa y provocaron desvíos y evacuaciones, aunque no se encontraron explosivos.

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a más de 15 vuelos y aeropuertos de nueve países europeos, entre ellos Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia.

Las alertas obligaron a desviar aviones, evacuar pasajeros y activar protocolos de seguridad, aunque hasta el momento no se han encontrado explosivos.

Entre los incidentes, un vuelo de Dublín a Roma fue desviado a una base aérea francesa con 151 pasajeros y seis tripulantes. También se reportaron amenazas en vuelos de Ryanair, Finnair, Wizz Air, LOT y Aegean.

En varios aeropuertos, como los de Sofía, Bucarest, Praga y Varsovia, se realizaron inspecciones de aeronaves y equipajes. En todos los casos reportados, las amenazas resultaron falsas y no se registraron incidentes con pasajeros.