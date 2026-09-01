Noruega despide al rey Harald V con emotivos homenajes

La familia real y miles de ciudadanos acudieron a servicios religiosos en todo el país tras la muerte del monarca a los 89 años.

La familia real en la iglesia de Asker y miles de ciudadanos en numerosos templos de todo el país acudieron este domingo a los servicios religiosos que se celebraron en Noruega para honrar al rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años.

"Una familia ha perdido a su padre, abuelo, marido y suegro. Nuestros pensamientos están ahora con ellos en su duelo. Nuestro país ha perdido a un rey muy querido por el pueblo", afirmó el preboste Øyvind Stabrun al dar inicio a la misa en la iglesia de la localidad de Asker, a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, en la que no cabía ni un alfiler.

En la primera fila estaban sentados el rey Haakon VIII, de 53 años, la princesa heredera Ingrid Alexandra, de 22 años, la reina Sonia, de 89 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 20 años.

La reina Mette-Marit, de 53 años, no participó en la misa al estar todavía convaleciente tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio pasado, pero sí estuvo presente su hermano, Espen Høiby.

"Ahora que nuestro querido rey Harald ha fallecido, estamos aquí para vosotros, nuestro querido rey Haakon, reina Mette-Marit, reina Sonia y toda vuestra familia. Compartimos vuestro duelo", dijo Stabrun en su sermón.

Añadió que el rey Harald fue un pilar para todos, desde el Gobierno y el Storting (Parlamento noruego) hasta cada uno de los ciudadanos.

La párroco de la iglesia de Asker, Ida Buen Hanevold, destacó en su introducción la "presencia unificadora" del rey Harald al haber viajado por todo el país, y dijo de él que "con generosidad y sabiduría" abarcó lo que define a los noruegos como tales y a Noruega como país.

La misa en la iglesia de Asker comenzó a las 11:00 horas (hora local), como en el resto de templos del país, a excepción de la catedral de Nidaros, donde el servicio religioso por el rey Harald está programado para las 17:00 horas.

Colas para asistir a la misa por Harald V

Numerosos ciudadanos se habían acercado ya a primera hora de la mañana de este domingo nublado a la iglesia de Asker para poder seguir la misa o, en el peor de los casos, si no lograban acceder al templo, al menos ver llegar a la familia real.

"Toda la nación está de luto en estos momentos, y reunirse en las iglesias puede hacer bien. También en Asker invitamos a la población local a una misa fúnebre en la iglesia de Asker, y damos una calurosa bienvenida a la familia real", afirmaba Stabrun en un comunicado publicado por la Iglesia de Noruega en su página oficial.

A pesar de hacer cola, unas 500 personas tuvieron que quedarse finalmente fuera de la iglesia, que tiene capacidad para 400 personas. También en la catedral de Oslo y otros templos se formaron grandes colas.

Una vez finalizada la misa, la familia real abandonó en coche el recinto, mientras los ciudadanos iban saliendo lentamente de la iglesia, primero en silencio, dando las gracias y estrechando la mano al párroco, para formar después, algunos de ellos, pequeños grupos o saludarse los unos a los otros.

La catedral de Oslo y la familia real

En tanto, en la misa por el rey Harald en la catedral de Oslo participaron, entre otros, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente del Storting, Masud Gharahkhani, además de varios miembros del gobierno, diputados y representantes de la vida pública de Noruega.

En declaraciones a la radiotelevisión noruega NRK tras la ceremonia religiosa, el primer ministro destacó la importancia de la catedral de Oslo para la familia real.

"La catedral ha sido escenario de muchos encuentros con el rey Harald, por lo que fue una experiencia conmovedora estar allí sin él. Allí se casó el rey, allí se casó el príncipe heredero, que ahora es rey, y allí daremos al rey su último descanso, la semana que viene no, la otra", declaró.

De momento, todavía no se ha comunicado la fecha oficial del funeral y el sepelio del monarca fallecido.

Harald V murió el viernes a primera hora de la mañana en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real pasadas las 19:00 hora local, a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino.

En tanto, las muestras de cariño por el rey fallecido no cesan, y numerosas personas se acercan todavía al Palacio Real para depositar flores en memoria de Harald V.