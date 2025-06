Nominan a Trump al Nobel de la Paz por su rol en el alto al fuego

El gobierno de Pakistán anunció su propuesta formal para nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a su intervención diplomática durante el reciente conflicto fronterizo entre India y Pakistán.

Entre el 6 y el 10 de mayo, ambos países, históricamente enfrentados y dotados de arsenal nuclear, vivieron una escalada de tensiones que puso en alerta a la comunidad internacional. Pakistán calificó las acciones de la India como una "agresión", a la que respondió con una "operación militar mesurada", en legítima defensa.

En ese contexto, el expresidente Trump fue destacado por Islamabad como un actor clave para lograr un alto al fuego. En un comunicado oficial, el gobierno pakistaní afirmó que Trump "demostró una visión estratégica y una excepcional habilidad política" al mediar entre ambas naciones y evitar un conflicto de mayor escala.

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize



The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…