Nombran cráter lunar en honor a esposa de astronauta

La tripulación de la misión Artemis II nombró un cráter de la Luna como “Carroll”, en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman

En un gesto cargado de emoción, la tripulación de la misión Artemis II nombró un cráter de la Luna como “Carroll”, en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman, durante una histórica jornada en la que se convirtieron en los humanos que han llegado más lejos de la Tierra.

El momento ocurrió este lunes, cuando los astronautas dedicaron unos minutos para recordar a sus seres queridos fallecidos mientras observaban la superficie lunar.

Fue Jeremy Hansen quien anunció el nombre del cráter, visiblemente conmovido.

“Su nombre era Carroll; la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll”, expresó.

La tripulación está integrada también por los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, quienes acompañaron a Wiseman en este momento íntimo en medio de la misión.

Carroll, esposa del comandante, falleció en 2020 a causa de cáncer.

Su familia, incluidas sus hijas, siguió el homenaje desde el centro de control de misión en Houston, donde presenciaron el emotivo reconocimiento transmitido desde el espacio.

El cráter “Carroll” se localiza cerca del cráter Glushko y puede ser observado desde la Tierra, lo que añade un simbolismo especial al tributo.

La misión Artemis II marcó este lunes otro hito al entrar en órbita lunar e iniciar un periodo de observación de seis horas, consolidándose como el regreso de vuelos tripulados a la Luna desde la histórica misión Apolo 17, lanzada en diciembre de 1972.