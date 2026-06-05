Nombra Doral a jefe policial con récord de arrestos migratorios

Un mando policial que destacó por detenciones migratorias en Florida asumirá el control de la Policía de Doral, donde reside una numerosa comunidad venezolana.

La ciudad de Doral, Florida, conocida por albergar una de las comunidades venezolanas más numerosas de EUA, se prepara para nombrar a un nuevo jefe de Policía. Se trata de Matthew Castillo, funcionario que actualmente ocupa el mismo cargo en Miami Springs y cuya gestión ha llamado la atención por el número de arrestos migratorios registrados en esa localidad.

Castillo asumirá oficialmente sus nuevas funciones a mediados de junio, aunque su nombramiento todavía debe ser ratificado por el Ayuntamiento de Doral en una reunión programada para el próximo 10 de junio.

La designación ha generado interés debido a los antecedentes del funcionario en materia migratoria. Miami Springs, ciudad donde se desempeña actualmente, figura entre los municipios de Florida con más detenciones relacionadas con inmigración desde agosto pasado, pese a contar con una población inferior a los 15,000 habitantes.

¿Cambiará la política migratoria en Doral?

Ante las inquietudes surgidas por el nombramiento, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que la llegada de Castillo no modificará la postura que ha mantenido la ciudad respecto a temas migratorios.

"No vamos a cambiar en absoluto ninguno de nuestros principios ni prácticas".

Doral cuenta con más de 81,000 habitantes y una importante presencia de residentes de origen venezolano. Aunque la ciudad firmó el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no ha reportado arrestos migratorios derivados de la aplicación de dicho convenio.

El historial de Matthew Castillo

Miami Springs aparece entre los municipios con más detenciones migratorias registradas en Florida desde el año pasado. Sin embargo, Castillo ha defendido el trabajo de su corporación y sostiene que los arrestos no fueron resultado de operativos dirigidos exclusivamente a personas migrantes.

Según explicó, la mayoría de los encuentros relacionados con inmigración ocurrieron durante investigaciones criminales vinculadas con delitos como trata de personas, narcotráfico, fraude, robo de vehículos y búsqueda de fugitivos.

El futuro jefe policial afirmó que las acciones emprendidas por sus agentes se originaron a partir de investigaciones de seguridad pública y no mediante redadas migratorias independientes.

Doral espera la aprobación final

Antes de asumir el cargo, el nombramiento de Castillo deberá recibir el visto bueno de las autoridades municipales. Mientras tanto, el proceso continúa siendo observado por distintos sectores de la comunidad debido al perfil migratorio de Doral y a la relevancia que el tema tiene para miles de familias que residen en la ciudad.