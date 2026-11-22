Jolín Bazán Valderrama, señalado como jefe de La Nueva Jauría, fue detenido en Tonsupa durante un operativo coordinado entre Ecuador, Perú y Estados Unidos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que su país no permitirá que organizaciones criminales lo utilicen como escondite, luego de que las autoridades entregaran a Perú a Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de la banda delictiva La Nueva Jauría y uno de los fugitivos más buscados por la justicia de ese país.

El mandatario informó sobre la captura y posterior entrega del presunto cabecilla mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que destacó la colaboración entre las fuerzas policiales de Ecuador, Perú y Estados Unidos.

"Nuestra Policía Nacional, en coordinación con Perú y Estados Unidos, capturó en un resort de Tonsupa a Jolín Bazán Valderrama, uno de los más buscados de Perú", escribió Noboa.

Jolín dirigía La Nueva Jauría desde Ecuador

El gobernante señaló que Bazán Valderrama tenía una condena de cadena perpetua por secuestro y asesinato, pero continuaba al frente de La Nueva Jauría desde territorio ecuatoriano.

"Así operaba el Fito peruano", agregó Noboa, al establecer una comparación con José Adolfo Macías Villamar, conocido como "Fito", quien encabezaba la organización criminal ecuatoriana Los Choneros y fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.

Al confirmar que el detenido ya se encontraba bajo custodia de las autoridades peruanas, el presidente reiteró su postura: "Ya está en manos de la justicia peruana. Ecuador no será refugio del crimen organizado".

Operativo conjunto permitió su captura en Tonsupa

Jolín Bazán Valderrama fue detenido el 19 de noviembre en un complejo turístico de la localidad de Tonsupa, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. La operación estuvo a cargo de la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Policía de Perú y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

La colaboración entre las instituciones permitió localizar al presunto líder criminal, quien figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades peruanas y contaba con una notificación roja de Interpol.

Después de su captura, fue trasladado hasta el principal punto de cruce terrestre entre ambos países. La entrega se concretó el viernes 20 de noviembre en las instalaciones migratorias de la región peruana de Tumbes, en la frontera con la provincia ecuatoriana de El Oro.

A Bazán Valderrama se le identifica como cabecilla de La Nueva Jauría, organización criminal que mantiene rivalidad con la banda Los Pulpos por el control de distintas actividades ilegales en Trujillo, ciudad ubicada en la costa norte de Perú.

Entre los delitos atribuidos a esta agrupación se encuentran la minería ilegal, el sicariato, las extorsiones y los secuestros.