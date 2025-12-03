No hay que tener miedo a pedir perdón a México: Ministro español

El ministro de Cultura de España inauguró una exposición sobre la cultura indígena mexicana en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, afirmó este martes que no hay que tener "miedo" a decir "palabras como diálogo, perdón, encuentro o fraternidad" al inaugurar una exposición sobre la cultura indígena mexicana en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

"No debemos tener miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan: palabras como diálogo, perdón, encuentro o fraternidad", apuntó el ministro, que apeló a la "descolonización de los discursos, de los relatos históricos y museográficos" para el acercamiento "con respeto" a realidades que han sido "silenciadas, vulneradas o directamente ignoradas durante demasiado tiempo".

En el acto, que contó con la presencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz, Urtasun apuntó que esas palabras "acercan y constituyen el campo semántico de la cultura, que es el terreno fértil donde se anuncian los cambios y las transformaciones".

El ministro insistió en la descolonización y las nuevas museografías que deben ser respetuosas con los pueblos originarios, "que permiten continuar ahondando en el diálogo y en el acercamiento".

La exposición recoge 453 piezas -230 de ellas de 31 museos mexicanos- de enorme valor artístico, muchas de ellas salen por primera vez de México que se expondrán desde mañana hasta el 22 de marzo en el Museo Arqueológico Nacional en un proyecto en el que están también involucrados la Casa de México, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

Por su parte, el embajador de México subrayó "la oportunidad" de la exposición para compartir con el mundo la grandeza de los pueblos indígenas y del universo femenino.