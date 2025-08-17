No hay acuerdo completo tras reunión entre Trump y Putin

El presidente Donald Trump junto a su homólogo de Vladímir Putin, concluyeron una rueda de prensa en la que no se alcanzó un acuerdo sobre la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que declararon que no se alcanzó un acuerdo sobre la paz en Ucrania

Durante la conferencia, Vladímir recuerda el intento de su diálogo con la Administración pasada de Estados Unidos y ahora destaca el trato amistoso que ha tenido con Donald Trump. Y que si él hubiera sido el presidente en ese entonces, la guerra no hubiera iniciado.

"Era de esperarse que dejaramos la confrontación de un lado para contar con este diálogo", dijo Putin. "Esperemos que en Ucrania perciban adecuadamente estos acuerdos y que dejen de intentar socavar este acuerdo de paz", agregó.

Por su parte, el mandatario estadounidense declaró que no hay acuerdo completo; procederá hablar con la OTAN y con Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania. Pero, no cierra la puerta a próximas negociaciones con Rusia, aclara que la reunión logró grandes avances.

"Voy a realiza varias llamadas a las uniones europeas, para informarles lo que hablamos hoy" "Hoy tenemos una oporunidad para alcanzar la paz", dijo Trump.

Finaliza para agradecer a Rusia por su buena participación en este diálogo y reitera que Putin quiere poner fin a esta guerra donde mueren miles de personas.