No habrá crisis humanitaria en Cuba: Trump responde a Sheinbaum

Trump respondió a Claudia Sheinbaum sobre Cuba y afirmó que no ve crisis humanitaria y que la isla podría negociar con EUA tras los aranceles al petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “no tiene por qué haber una crisis humanitaria” en Cuba tras los anuncios de nuevas medidas y cuestionamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a los efectos de cortar el suministro de crudo a la isla.

Desde el Air Force One, Trump fue cuestionado por la prensa sobre las declaraciones de Sheinbaum, quien advirtió que la imposición de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria.

El mandatario estadounidense rechazó esa posibilidad y señaló que Cuba “probablemente vendrá a nosotros y querrán hacer un trato”.

Posible negociación y futuro de Cuba

Trump aseguró que ve un escenario en el que Cuba buscaría negociar con Washington, confiando en que la isla “volverá a ser libre” si se alcanzan acuerdos.

Asimismo, calificó la situación económica de Cuba como “muy mala”, atribuyendo la crisis energética y económica al fin del apoyo de Venezuela y la presión de las sanciones estadounidenses.

La administración Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, medida que ha generado fuertes reacciones internacionales.

El Gobierno cubano calificó la iniciativa de “fascista”, mientras que Sheinbaum ha señalado que México explorará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano sin agravar la situación humanitaria.