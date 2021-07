'Niños no deben usar cubrebocas': estudio

El análisis recientemente publicado encontró que no se debe obligar a los niños a usar cubrebocas porque pueden inhalar niveles inaceptables de dióxido de carbono después de sólo tres minutos de usar dicho protector.

La investigación fue publicada en The Journal of the American Medical Association.

El estudio examinó los niveles de dióxido de carbono de 45 niños con buena salud, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, y con una edad promedio de 10 años.

El ensayo clínico, titulado "Evaluación experimental del contenido de dióxido de carbono en el aire inhalado con o sin máscaras faciales en niños sanos", afirmó que el argumento para que los gobiernos obliguen a los escolares a usar cubrebocas es "débil".

Los autores del estudio señalaron que el aire libre normal tiene aproximadamente 0.04% de dióxido de carbono por volumen (400 partes por millón –ppm–), y la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania establece que el límite para habitaciones cerradas es 0.2% (2,000 ppm), y cualquier valor superior es inaceptable, informó la cadena Fox News.