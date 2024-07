Niño 'sale volando' al intentar sostener lona en escuela

Un video que muestra a un niño volando varios metros de altura mientras intenta sujetar una lona en medio de fuertes vientos se ha vuelto viral en las redes sociales.

Las impresionantes imágenes han captado la atención de miles de personas debido a la inusual escena en la que el niño se eleva más de 10 metros y logra aterrizar sin un rasguño.

El video, de apenas 25 segundos de duración, muestra a un grupo de menores en lo que parece ser una escuela de Medio Oriente. En la grabación, se observa cómo los niños tratan de sujetar una lona que se eleva con el viento. Uno de los niños más grandes sujeta firmemente una de las esquinas, pero al soltarla, otro menor la agarra y es inesperadamente levantado por los aires, dejando atónitos a los presentes.

El niño, a pesar de elevarse aproximadamente cuatro pisos, no suelta la lona en ningún momento, demostrando una gran valentía ante una situación tan inesperada.

Afortunadamente, después de unos pocos segundos de tensión, el niño logra descender a una altura segura donde sus compañeros pueden ayudarlo a bajar sano y salvo. El video confirma que el niño aterrizó sin problemas, lo que ha tranquilizado a muchos de los que vieron el video y se preocuparon por su seguridad.

Reacciones en las redes sociales

La difusión del video en Instagram ha hecho que este evento llegue a un público amplio, generando una mezcla de risas y preocupación entre los usuarios. Los comentarios no se han hecho esperar, y muchos usuarios han expresado sus impresiones sobre el incidente:

- "Yeaaaa que buena actividad".

- "Ocurrencias de juventud".

- "Qué susto. Qué bien que el muchacho no se soltó".

- "Qué peligro".

- "El tipo riéndose y yo infartando por el niño".

- "No te vayas chavo".

- "Que eso no lo vea mi hija, porque con lo flaca que es. Mínimo le pasa igual... Qué miedo".

- "No sé por qué critican, que no ves que si entraban en pánico asustarían al niño y tal vez se soltaba por el miedo. Lo tomaron como juego y por eso el niño estuvo tranquilo".

