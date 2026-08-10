Niño 'latoso' provoca cancelación de vuelo en Canadá

La tripulación y sus padres fracasaron en sus repetidos intentos por mantener al niño sentado antes de que el avión tuviera que volver para bajarlos

La semana pasada, un vuelo de Porter Airlines en Canadá se canceló porque un niño no quería permanecer sentado y abrocharse el cinturón de seguridad.

La aeronave tuvo que volver a la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica, y se quedó allí hasta más allá de la hora de cierre de la pista del aeropuerto.

La aerolínea, con base en Toronto, anunció el domingo que la tripulación y los padres no lograron mantener al niño sentado antes de que el avión tuviera que regresar a la terminal para sacar a ambos del vuelo.

La empresa indicó que el procedimiento para sacar a los dos pasajeros y sus maletas del vuelo con dirección a Toronto del jueves, se demoró más allá de la hora de cierre de la pista, lo que obligó a desembarcar al resto de los viajeros.

Porter se disculpó con los otros pasajeros, quienes fueron reubicados en un vuelo al día siguiente.