Niño hondureño participará en campamento espacial de la NASA

Ha destacado por su interés en la ciencia y por compartir conocimientos relacionados con la astronomía entre niños y jóvenes de América Latina.

Con apenas 10 años, André Enoc Mejía se ha convertido en un referente de la divulgación científica infantil en Honduras. Ahora, el menor dará un nuevo paso en su trayectoria al participar en un campamento internacional de formación espacial en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, donde convivirá con estudiantes de distintas partes del mundo interesados en la exploración del universo.

El viaje del joven hondureño representa un hecho inédito para su país, ya que será la primera ocasión en que Honduras tenga representación en este tipo de programas desarrollados en las instalaciones de la agencia espacial estadounidense.

André viajó acompañado de su madre, Lissa Mejía, para integrarse a las actividades que se llevarán a cabo del 1 al 7 de junio en Cabo Cañaveral, uno de los complejos espaciales más emblemáticos del mundo.

¿Qué hará André Enoc Mejía en la NASA?

Durante una semana, el niño participará en un programa intensivo enfocado en áreas como robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y exploración espacial. También formará parte de simulaciones inspiradas en los entrenamientos que reciben los astronautas.

Las actividades estarán dirigidas por instructores especializados y personal vinculado a la NASA, permitiendo a los participantes acercarse a conceptos científicos y tecnológicos utilizados en misiones espaciales reales.

Este tipo de campamentos buscan despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y fomentar habilidades relacionadas con la innovación, la investigación y la resolución de problemas.

Un niño apasionado por la astronomía

A pesar de su corta edad, André Enoc Mejía ha destacado por su interés en la ciencia y por compartir conocimientos relacionados con la astronomía entre niños y jóvenes de Honduras y otros países de América Latina.

Su trabajo de divulgación incluye conferencias, actividades educativas, publicaciones en redes sociales y proyectos orientados a acercar el conocimiento científico a nuevas generaciones.

Gracias a esta labor, el menor ha sido invitado en diversas ocasiones a participar como expositor en eventos astronómicos organizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde ha compartido escenario con especialistas y aficionados a la observación del espacio.

Fundó un proyecto para enseñar ciencia a otros jóvenes

Uno de los proyectos más destacados impulsados por André es Exoplanets Lab, una iniciativa educativa creada para promover el aprendizaje de temas relacionados con la astronomía, la exploración espacial y la ciencia en general.

A través de esta plataforma, el niño ha buscado acercar conceptos científicos a estudiantes de distintas edades mediante contenidos accesibles y actividades de divulgación.

Su compromiso con la educación científica le ha permitido obtener reconocimiento dentro y fuera de Honduras, consolidándose como uno de los jóvenes divulgadores más destacados de la región.

Ha participado en competencias y programas internacionales

La trayectoria de André Enoc Mejía incluye participaciones en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, una de las iniciativas de innovación y colaboración científica más importantes impulsadas por la agencia espacial estadounidense.

Además, ha competido en olimpiadas nacionales de matemáticas, astronomía y astronáutica, acumulando experiencia en distintas áreas del conocimiento científico.

André Enoc junto al presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah | @hnpresidencia

Antes de emprender su viaje a Florida, el menor y su madre fueron recibidos por el presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, quien expresó su respaldo al joven estudiante y a sus proyectos educativos.

Para Honduras, la participación de André Enoc Mejía en el campamento internacional de la NASA representa un logro que trasciende el ámbito académico, al convertirse en un ejemplo del potencial que pueden desarrollar las nuevas generaciones cuando cuentan con acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología.